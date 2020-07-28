Шикарна машина за бюджетний кошт! В Україні таким нікого не здивуєш, а от в Америці - грандіозний скандал. Там "доїздився" бізнесмен, який на "карантинну" соцдопомогу від держави купив собі... "Ламборджіні"! І тепер йому за це загрожує - увага - мільйон доларів штрафу і 30 років тюрми! Дмитро Анопченко - про все у подробицях.

У Сполучених Штатах допомога бізнесу є просто рекордною. Мільйонам підприємців дали кредити, які можна не повертати, якщо під час карантину вони платили за оренду і виплачували зарплати. Але й покарання за зловживання теж виявилось рекордним.

30 років у в'язниці і штраф у... мільйон доларів загрожує зараз бізнесмену із Флориди. Який не витримав спокуси - і, отримавши цей пільговий "коронавірусний"кредит, за частину грошей придбав собі круту автівку.

29-річний Девід Хайнс - власник чотирьох компаній, що допомагають людям переїжджати, надають транспорт і вантажників. У розпал карантину - попросив банківський кредит у рамках державної програми підтримки малого бізнесу.

Обґрунтував, що потрібно 13 з половиною мільйонів доларів, щоб не закривати свій сервіс та виплачувати зарплати. Після розгляду заявки, отримав кредит - майже 4 мільйони - із приміткою, що їх і справді віддавати не треба, якщо нікого не скоротив, а також повністю платив зарплату усьому персоналу - навіть попри те, що вони не працюють, а сидять на карантині.

Але отримавши гроші, вже через кілька днів не витримав - купив у місцевому автосалоні новеньку Lamborghini Huracan за 318 тисяч доларів, записавши її на фірму. А потім, адже така машина зобов'язує, придбав і новий костюм, золоту каблучку і зареєструвався на вебсайті для знайомств. Мовляв, нарешті знайду дівчину своєї мрії. Втім, на побачення Девіда викликала зовсім не фотомодель, а агенти Федеральної прокуратури, звинувативши у банківському шахрайстві, адже державна допомога бізнесу - цільові гроші, хоч їх і надали особисто тобі як власнику.

Девід Хайнс зараз під домашнім арештом, але у підсумку може провести за ґратами 30 років - стільки для нього хоче прокуратура; модна автівка заарештована. І з його кримінальної справи - першої в Америці - роблять зараз показовий процес, щоб інші не подумали, що так, виявляється, можна було.

У розпал карантину Фонд підтримки малого бізнесу отримав 650 мільярдів державних коштів, щоб врятувати економіку. Роздавали їх оперативно, але, як тепер з'ясувалося, практично безконтрольно; куди гроші насправді витрачають ніхто не перевіряв - йдеться у заяві Міністерства юстиції.

Бізнес мав використовувати надані позики виключно лише на зарплати працівникам, погашення відсотків за кредитами, оплати оренди та комунальних рахунків.

А прокуратура і податкова після справи Хайнса готують масштабну кампанію. Була хвиля виплат - тепер буде хвиля перевірок, хто там ще розкошує за державні гроші.