Гавайцы спаслись от страшного урагана [ Редактировать ]
В Тихом океане сформировался ураган "Дуглас". 23 июля он усилился до урагана 4-й категории и стремительно приближался к Гавайям. Однако 27 июля стихия обошла побережье острова, после чего снизили в классификации. Об этом сообщает Phys.org.
Местные жители активно готовились к непогоде, ведь ураган способен вызвать разрушение сооружений, а сопровождающие его дожди - подтопление.
Экстренные службы запретили людям выходить в открытый океан, потому что ураган сопровождается огромными волнами. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы.
Читайте также, в США ураган уничтожил самый большой американский флаг. Он развевался на высоте около 30 метров неподалеку от водопадов Шебойган в штате Висконсин.
по теме
Предприниматель купил Lamborghini на зарплаты своих работников
Власти выделили ему деньги в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса
Мировой рекорд: мужчина более часа удерживал в воздухе три шарика (видео)
Американец ранее уже побил более 150 рекордов Гиннеса
Визит Зеленского в США: посол раскрыл детали
Визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти и до президентских выборов в стране
У США відсвяткували Національний день хот-дога
Зовсім не фастфуд. У Сполучених Штатах відсвяткували Національний день хот-дога - неймовірно популярної страви в Америці
У США підліток-стрілок отримав довічне ув'язнення
7 травня в одному з навчальних закладів штату Колорадо. 17-річний Алек Маккіні приніс зброю і почав стріляти по однокласниках