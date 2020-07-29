В Тихом океане сформировался ураган "Дуглас". 23 июля он усилился до урагана 4-й категории и стремительно приближался к Гавайям. Однако 27 июля стихия обошла побережье острова, после чего снизили в классификации. Об этом сообщает Phys.org.

Местные жители активно готовились к непогоде, ведь ураган способен вызвать разрушение сооружений, а сопровождающие его дожди - подтопление.

Экстренные службы запретили людям выходить в открытый океан, потому что ураган сопровождается огромными волнами. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы.

Читайте также, в США ураган уничтожил самый большой американский флаг. Он развевался на высоте около 30 метров неподалеку от водопадов Шебойган в штате Висконсин.