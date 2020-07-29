При раскопках на территории Аккерманской крепости, что в Одесской области, археологи нашли стеклянную закупоренную бутылку времен Османской империи. Об этом сообщил в Facebook главный консультант экспедиции, доктор исторических наук Андрей Красножон.

Целый предмет, найденный на раскопках - всегда приятно. А если он еще и стеклянный - приятно втройне. Бутылка извлечена без повреждений (студенты молодцы). Османская империя, 18 век. Аккерманская Крепость, Белгород-Тирская археологическая экспедиция.

Историк считает, что изготовлена бутылка не позднее 1798 года, чем наполнена - неизвестно.

Внутри жидкость. Прозрачная. Белого цвета.

Ранее Белгород-Тирская археологическая экспедиция нашла на территории Аккерманской крепости бронзовый ключ, турецкий кинжал, пушечное ядро 18 века, 300-летний бумажный тумар (турецкий религиозный талисман), а также средневековый фрагмент отделки турецкого здания.

Ранее сообщалось, что археологи откопали под Одессой уникальную статуэтку античного божества.