Международный день дружбы 2020: когда празднуют [ Редактировать ]
Международный день дружбы ежегодно празднуют 30 июля. В 2020 году праздник будет отмечаться в юбилейный десятый раз.
История праздника
Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об учреждении новой памятной даты - Международного дня дружбы - в 2011 году.
Предпосылкой возникновения Международного дня дружбы стали Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, охватывающие период с 2001-го по 2010-й годы.
Подводя итоги этой полномасштабной акции, ООН - на своей 65-й сессии в апреле 2011 года - предложила выбрать соответствующий день в календаре – 30 июля, и тогда же государствам и международным организациям сосредоточиться на проведении всякого рода мероприятий, направленных на развитие диалога и взаимопонимания между странами.
Человечеству было предложено вспомнить о том, что все мы, вне зависимости от расы, пола, религии, - единая семья на нашей единственной планете.
"Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие", - говорится в документе.
Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы - привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.
В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.
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