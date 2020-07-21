В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В Киеве возле станции метро "Минская" нашли взрывчатку. Ближайший рынок, находящийся по адресу ул. Маршала Тимошенко, сейчас оцеплен полицией. Об этом сообщает Depo.Киев.
С территории рынка эвакуированы все, кто там находился. На месте работают взрывотехники и правоохранители.
Люди говорят, что слышали взрыв.
Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, вблизи со станцией метро "Минская" нашли подозрительный чемодан.
По данным Depo.Киев, предмет, похожий на взрывчатку, обнаружили на пересечении Оболонского проспекта и улицы Маршала Тимошенко.
В настоящее время полиция перекрыла все подступы к обнаруженному предмету. Большего того, взрывотехники накрыли специальным колпаком предмет, похожий на взрывчатку. После этого произошел небольшой взрыв. Кроме того, автобусы и частный транспорт сейчас не пускают на улицу Маршала Тимошенко, где был найден предмет, похожий на взрывчатку.
Транспорт полиция "заворачивает" для следования по другим направлениям.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ТРЦ.
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