В Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Киеве заминировали ряд объектов.
В полицию сообщили о минировании центрального ж/д вокзала, аэропорта "Киев им. Сикорского" и ТРЦ Ocean Plaza.
Также сообщается, что всего по стране "заминировали" более 50 объектов.
Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.
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