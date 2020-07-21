Во вторник, 21 июля, в Киеве заминировали ряд объектов.

В полицию сообщили о минировании центрального ж/д вокзала, аэропорта "Киев им. Сикорского" и ТРЦ Ocean Plaza.

Также сообщается, что всего по стране "заминировали" более 50 объектов.

Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.