Український морпіх із США спростував фейк про власну загибель [ Редактировать ]
Чергове перемир'я на Донбасі відбулося лише на словах. Штаб ООС за минулу добу вже зафіксував один постріл із підствольного гранатомета з боку окупантів. Яка ситуація на фронті сьогодні - розповість Ігор Левенок.
Околиці тимчасово окупованої Горлівки. Позиції тут утримують наші морпіхи. Кажуть: до перемир'я тут було дуже неспокійно. Нині, ворог притих і укріплюється.
Олексій, морський піхотинець:
Звичайно тихіше стало набагато, проте от на нашій конкретно ділянці ворог протримався дванадцять годин і десять хвилин, після чого відкрив по нас вогонь з автомата, кулемета і під ствольного гранатомета.
Тож режим служби не змінився. Бійці - на бойових постах. В окопах нас зустрічає вояк із колоритним чубом-оселедцем.
Каже, захоплюється українською історією, а особливо - Запорізькою Січчю. От тільки говорить козак… англійською.
Козаками я, по-справжньому, захоплююся. Це відважні та вільні люди. Вони, не вагаючись, кидалися в бій за свободу, хоча не мали власної держави.
Знайомтеся це Шон Фуллер. Тепер український морпіх. Йому тридцять один. За плечима служба у ВМС США. Конфлікт в Іраку. Там Шон був матросом на сторожовому кораблі. Сидів на мостику за комп'ютером. А тут він - кулеметник.
Це старенький РПК. Класична радянська модель 1973 року випуску. Його могли використовувати ще у В'єтнамі проти американців.
Шон каже: цю зброю взяв до рук, бо має відповідальність за Україну. У Будапешті Штати гарантували Україні безпеку і недоторканність. Обіцянку не виконали.
Шоне, а як родина ставиться до твого перебування тут на війні? - Мама каже, що я божевільний. Звісно, вона переживає, втім зараз їй не до мене. Вона опікується меншими дітьми. А батько підтримав.
Родина Шона мешкає у Хюстоні. Прапор рідного Техасу американець повісив у бліндажі. Каже: війна тут якась підземна. Нагадує Першу світову. Шанці, перемир'я. Американці до такого не звикли.
Мене це дивує. Гадаю, це перемир'я вигідне ворогу. Вони укріплюються, озброюються. Час плине, а там пропагандою дурманять голови молодих українців. Як їх будемо повертати? Це якесь божевілля.
А як працює російська пропаганда Шон знає. Каже, ось Скабеєва у телевізорі його вже поховала.
По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов сотрудничал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды была нацистская символика.
Я загинув? Справді? Привіт російським пропагандистам!
У бригаді морпіхів Шон служить другий рік. Контракт підписав на три.
Шон Фуллер, морський піхотинець:
Я хочу одружитися в Україні. В мене тут дівчина. А от чи підпишу наступний контракт сказати не можу. Це залежить від становища на фронті. Зараз тут ані війни, ані миру.
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