Чергове перемир'я на Донбасі відбулося лише на словах. Штаб ООС за минулу добу вже зафіксував один постріл із підствольного гранатомета з боку окупантів. Яка ситуація на фронті сьогодні - розповість Ігор Левенок.

Околиці тимчасово окупованої Горлівки. Позиції тут утримують наші морпіхи. Кажуть: до перемир'я тут було дуже неспокійно. Нині, ворог притих і укріплюється.

Олексій, морський піхотинець:

Звичайно тихіше стало набагато, проте от на нашій конкретно ділянці ворог протримався дванадцять годин і десять хвилин, після чого відкрив по нас вогонь з автомата, кулемета і під ствольного гранатомета.

Тож режим служби не змінився. Бійці - на бойових постах. В окопах нас зустрічає вояк із колоритним чубом-оселедцем.

Каже, захоплюється українською історією, а особливо - Запорізькою Січчю. От тільки говорить козак… англійською.

Козаками я, по-справжньому, захоплююся. Це відважні та вільні люди. Вони, не вагаючись, кидалися в бій за свободу, хоча не мали власної держави.

Знайомтеся це Шон Фуллер. Тепер український морпіх. Йому тридцять один. За плечима служба у ВМС США. Конфлікт в Іраку. Там Шон був матросом на сторожовому кораблі. Сидів на мостику за комп'ютером. А тут він - кулеметник.

Це старенький РПК. Класична радянська модель 1973 року випуску. Його могли використовувати ще у В'єтнамі проти американців.

Шон каже: цю зброю взяв до рук, бо має відповідальність за Україну. У Будапешті Штати гарантували Україні безпеку і недоторканність. Обіцянку не виконали.

Шоне, а як родина ставиться до твого перебування тут на війні? - Мама каже, що я божевільний. Звісно, вона переживає, втім зараз їй не до мене. Вона опікується меншими дітьми. А батько підтримав.

Родина Шона мешкає у Хюстоні. Прапор рідного Техасу американець повісив у бліндажі. Каже: війна тут якась підземна. Нагадує Першу світову. Шанці, перемир'я. Американці до такого не звикли.

Мене це дивує. Гадаю, це перемир'я вигідне ворогу. Вони укріплюються, озброюються. Час плине, а там пропагандою дурманять голови молодих українців. Як їх будемо повертати? Це якесь божевілля.

А як працює російська пропаганда Шон знає. Каже, ось Скабеєва у телевізорі його вже поховала.

По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов сотрудничал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды была нацистская символика.

Я загинув? Справді? Привіт російським пропагандистам!

У бригаді морпіхів Шон служить другий рік. Контракт підписав на три.

Шон Фуллер, морський піхотинець: