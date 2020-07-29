Осередки коронавірусу серед біженців. На Мальті зафіксували рекордну кількість випадків захворювання через прийом і порятунок мігрантів з моря. А у Парижі знесли табір втікачів через антисанітарію та побоювання коронавірусу. Чому пандемія може спричинити ріст міграції у світі - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Без штовханини не обійшлося. Так відбувалася зачистка одного з найбільших таборів для мігрантів на околицях Парижа. Це стихійне поселення на берегах каналу - розплідник коронавірусу. Води для миття рук бракує, та й дистанції дотримуватися людям просто неможливо.

Абдул Кахар, біженець із Афганістану:

Гляньте на це - всюди суцільна "корона". Тут люди живуть, тут же ходять у туалет. Як же уникнути ковіду. Ви ж самі все бачите.

Мусса, біженець із Сомалі:

Щодня я бачу хворих. Воно й не дивно, адже тут брудно, нема що їсти, немає де прийняти душ, дуже складно.

Звідси вивозять близько півтори тисячі людей. Їх тимчасово заселять у школи. І обов'язково усіх перевірять на коронавірус. Проте це не вперше, коли такі табори зачищають, але за кілька днів вони виникають знову. У такій самій антисанітарії.

Алалісайд, біженець із Сомалі:

Нас забирають звідси, заселяють у якісь кімнати на два місяці, та потім ми знову повертаємося сюди. Адже нам не надають постійного місця для проживання. Це не вихід.

А ось біженців, тобто і коронавірус, приймає Мальта. Під тиском правозахисників країна дозволила висадитися мігрантам. Їх знайшли на переповнених і напівздутих корабельних шлюпках. Із вісімдесяти п'яти опрацьованих тестів на COVID-19 - 65 позитивних. Такого денного приросту в півмільйонній країні не фіксували навіть у розпал пандемії. А у Червоному Хресті попереджають: через коронавірус світова міграція тільки зростатиме.

Джаган Чапагайн, голова Міжнародної федерації "Червоного хреста" та "Червоного півмісяця":

Бачимо, що через коронавірус потерпають економіки різних країн. Люди залишаються без роботи, без їжі. Тому зважуються їхати в пошуках кращого життя. Тож не варто дивуватися, коли значно зростатиме міграція в наступні місяці та роки.

Пандемія коронавірусу особливо боляче б'є по біженцях. Ось, приміром, кадри з італійського берега. У карети швидкої вантажать виснажених утікачів із Тунісу. Їхні безмоторні човни днями носило хвилями, доки не підібрала берегова охорона. Усіх біженців перевірять на коронавірус. Але через ослаблений імунітет - їхні шанси одужати різко падають.

Правозахисники попереджають: винайдення вакцини від коронавірусу стане ще одним фактором для посилення міграції. Люди масово кинуться їхати в країни, де сироватка буде доступною. Тому в інтересах багатших держав - забезпечити бідні усім необхідним для боротьби з пандемією.