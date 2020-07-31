Авиакатастрофа под Смоленском: названа причина [ Редактировать ]
Вторая польская комиссия, которая расследует авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, назвали взрыв тротила причиной крушения Ту-154. Об этом сообщает" РИА Новости".
Первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Польши Ежи Миллер, назвала в качестве причины крушения снижение самолета ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман. После этого действующие власти страны не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе. Там говорится, что причиной катастрофы стал взрыв.
Наличие следов взрывчатых веществ на борту подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. В отчете отмечается, что их нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
"Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", - утверждает комиссия.
При этом ремонт самолета проходил в России.
Ранее подкомиссия, которая повторно изучает обстоятельства Смоленской катастрофы, заявила, что Россия препятствует расследованию обстоятельств трагедии.
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