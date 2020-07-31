І вже найближчим часом зміняться газові тарифи. Бо від завтра ринок газу пускають у вільне плавання. І цифри в платіжках тепер залежатимуть від цін палива на міжнародних хабах.

Утім, як виявилося, зміни чекають не на всіх споживачів. Люди із централізованим опаленням та індивідуальним - платитимуть по-різному? Як саме? І чи справедливо це? Відповіді у матеріалі

Наступним її кроком має стати відміна ПСО. Тобто зобов'язання постачати газ для населення.

Що це означатиме для нас із вами? І які суми ми побачимо в платіжках?

Базовою ціною для газу буде виступати базові котирування на нідерландському хабі ТТ.

Це означає, що суми в платіжках залежатимуть від світових цін на паливо. Та чи всіх це стосуватиметься? Ми відповімо на ці питання конкретним прикладом.

Наталія Шелестак, жителька Львова:

Якщо говорити про вигоду споживача, однозначно вигідніше оцей котел який тобі, ти сам собі регулюєш подачу гарячої води, її температуру.

Це львів'янка пані Наталя. Показує нам котел у своїй квартирі. Від нього тут залежить у буквальному сенсі - все: гаряча вода, підігрів підлоги та опалення. Жінка зізнається - автономне "тепло" значно вигідніше, ніж централізоване.

Бо пані Наталя знає, що каже. Адже має дві квартири: одну з індивідуальним опаленням, іншу із загальним. Та ще площі в них приблизно однакові.

Наталія Шелестак, жителька Львова:

Опалення значно дорожче виходить центральне. Тому що у нас плюс мінус однакова площа то все одно тут значно виходить дешевше. Подекуди порівнювали і 1200 і 1500 гривень.

Звідки така різниця? Бо на індивідуалці завжди можна прикрутити вентиль. Адже є можливість скоротити споживання газу, а разом із цим зменшити цифри в платіжці.

Наталія Шелестак, жителька Львова:

Купа, купа, купа всяких складників і навіть коли у мене стоїть лічильник, я не не користуюсь, я перекрила, почала користуватись підігрівом підлоги, електро, все одно я плачу за подачу, можливість користуватися цим теплом яким я не користуюсь.

Та вже з цього опалювального сезону - автономія влетить Наталі в копійчину. Через запуск газового ринку - уряд скасував спецзобов'язання постачальників

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Щодо постачання газу домогосподарствам та тепложилкомуненерго за фіксованими, точніше за цінами, які визначалися за спеціальною формулою.

З першого серпня цю формулу змінять... на іншу.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Ціна на газ для домогосподарств буде вирівняна з цінами на газ для промисловості. Але, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років будуть діяти спеціальні зобов'язання для Теплокомуненерго. І тому вартість теплової енергії для населення, вартість послуг з централізованого постачання буде фіксованою попри те, що ціна на газ буде вирівняна для домогосподарств як для промисловості.

Якщо зобразити все схематично, то нові нарахування виглядатимуть так: якщо у вас Централізоване опалення, ціна на газ для вас не зміниться і залишиться на рівні 2,70 гривень за кубічний метр. Якщо грієтесь автономно - вартість палива для вас прирівняють до ринкової. А це чотири гривні за кубічний метр.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Зараз, фактично, весь цей сегмент він досить великий, на який припадає 25-30 відсотків всього газу, і він так само буде регулюватися ринковими методами.

Уже наступної весни відмінити спецзобов'язання планують і для теплокомуненерго. А значить і на споживачів централізованого опалення теж чекає вільний ринок газу. Але чому ціни не вирівняли для всіх споживачів одразу? Чому одні українці платитимуть цієї зими більше, а інші - менше? Відповідь знають мабуть в Уряді.