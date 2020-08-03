По всьому світу на коронавірусну передову готуються спорядити нових бійців - собак. Вчені з'ясували: вони за запахом майже безпомилково визначають інфікованих . Чим пахне Covid-19? Дивіться у наступному матеріалі.

У цій школі при поліційному відділку Сантьяго тренують особливих собак. Їх називають біо-детекторами.

Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:

Ми маємо значний досвід роботи з собаками - 46 років. Тренували їх шукати зброю і наркотики. У хвостатих у 50 разів більше нюхових рецепторів, ніж у людини. Вони можуть легко виявити інфікованого за запахом тіла.

Чотирилапим дають понюхати зразки поту хворих на коронавірус. Песики швидко вловлюють нові запахи, які з'являються через біохімічні зміни та розлади метаболізму. Недугу діагностують - не гірше за лікарів.

Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:

Собаки вже давно навчені розпізнавати людей, які мають рак або хворобу Паркінсона. Covid-19 вони виявляють з точністю до 95 відсотків.

Після такого вишколу цих лабрадорів і ретриверів відправлять "на передову" - туди, де скупчення людей найбільші.

Крістіан Ачеведо, очільник кінологічного центру поліції Сантьяго:

Наші собаки працюватимуть в громадських місцях: школах, автостанціях, аеропортах. Вони виявлятимуть людей на ранній стадії хвороби. Таких пацієнтів ізолюватимуть і проводитимуть ПЛР-тести. Це дозволить нам уникнути масового зараження.

Раніше собак біо-детекторів почали тренувати у Франції, Фінляндії, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах. Британські вчені вчать чотирилапих допомагати медикам уже понад 10 років. Собаки діагностують туберкульоз, рак, малярію.

Клер Гест, директорка кінологічної організації Medical Detection Dogs:

Команда з п'яти собак за день може "просканувати" 4-5 тисяч людей. І головне - виявити носіїв хвороби, у яких ще не проявляються симптоми.

Проте і в Європі, і в Чилі є ті, хто такий метод діагностики піддає сумніву. Деякі фахівці застерігають - треба спершу з'ясувати, чи не здатні самі тварини підхопити коронавірус. А також - чи відрізняють вони ковід від звичайної пневмонії.