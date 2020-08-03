У Греції для дайверів відкрили затонуле античне судно, вантаж якого і досі становить історичну цінність. Корабель пролежав на дні не одну тисячу років, науковці прозвали його "підводний Акрополь".

Як тепер уберегти артефакти та хто зможе "зануритися" в історію?

Залишки цього античного судна, вже близько двох з половиною тисяч років прикрашають морські глибини біля берегів Греції. Корабель зазнав аварії ще за часів золотої доби Афін, втім, відтоді наблизитися до археологічного об'єкту мали змогу лише науковці. І ось нарешті, після десятків років паперової тяганини, ця вражаюча знахідка стане доступною для усіх.

Дімітріс Куркомеліс, підводний археолог:

Це перший випадок у Греції, коли влада відкрила для широкого загалу настільки великий та історично важливий об'єкт. Цікавим є те, що деякі факти про це судно і досі достеменно не відомі. Приміром, причина кораблетрощі.

Залишки торговельного корабля, що у своїх трюмах перевозив тисячі амфор з вином, лежать на дні Егейського моря поблизу острова Алонісос. Деякі з посудин збереглися. Тож аби пірнальники не цупили артефакти, по периметру встановили автоматизовану сигналізаційну систему.

Георг Паламброу, співзасновник проекту з морського спостереження:

Кілька десятків камер цілодобово фіксують активність поблизу судна та передають сигнал на берег. Програма здатна відрізнити дайвера чи підводний апарат від морських мешканців, і за необхідності - сигналізують про тривогу.

Довгий час історична спадщина греків, що лежить на морському дні, була під охороною закону. До 2005 року занурення з аквалангом в країні дозволяли лише у спеціально відведених місцях, аби не допустити розграбування артефактів. Відтоді ситуація суттєво змінилася: у Греції повідкривалися численні підводні музеї для приваблення туристів. Але й нині десятки, а то й сотні археологічних цікавинок можна побачити лише на малюнках. За словами спеціалістів, якщо експериментальна система спостережень виявиться ефективною, - влада країни надасть дозвіл усім охочим на вивчення інших підводних таємниць Еллади.