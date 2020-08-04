Північна Корея продовжує нарощувати ядерну потужність - ООН [ Редактировать ]
В ООН вважають, що Північна Корея попри домовленість продовжує нарощувати ядерну потужність. Більше того, експерти переконані, що КНДР вдалося розробити мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет. Про це повідомляє інформагенство "Рейтерс" з посиланням на конфіденційну доповідь ООН.
Офіційно Пхеньян не проводить випробування зброї масового ураження з 2017 року. А рік потому Дональд Трамп та Кім Чен Ин домовилися про ядерне роззброєння КНДР, взамін на гарантії безпеки збоку США.
Втім, минулого тижня Кім Чен Ин заявив, що тільки ядерна зброя зможе гарантувати безпеку країни.
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