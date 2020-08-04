Взрыв в Бейруте за секунды уничтожил большое здание (видео) [ Редактировать ]
Взрыв в Бейруте/ Фото: rbc.ua
Взрыв в столице Ливана - Бейруте за считанные секунды полностью уничтожил большое белое здание - портовое зернохранилище.
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Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, во вторник, 4 августа, в столице Ливана - Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. О раненых или погибших пока не сообщается. На место происшествия отправились экстренные службы.
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