Взрыв в столице Ливана - Бейруте за считанные секунды полностью уничтожил большое белое здание - портовое зернохранилище.

Читайте также В Чернигове прогремел взрыв

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, во вторник, 4 августа, в столице Ливана - Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. О раненых или погибших пока не сообщается. На место происшествия отправились экстренные службы.