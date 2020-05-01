400 украинцев вернулись из Ливана, Болгарии и Кипра [ Редактировать ]
В аэропорт "Борисполь" прибыли специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр). Они доставили на родину 400 украинцев. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Среди прибывших ни у кого не было повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов ОРВИ.
"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложении "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельный самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.
Госпогранслужба отмечает, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса, введенного Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой. 30 апреля государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекли около 13 тысяч человек. Большинство путешествующих въезжали в страну.
Ведомство также сообщает, что вчера, 30 апреля, коронавирус COVID-19 у двух пограничников в Одесской области. У обоих наблюдается легкое течение болезни. По состоянию на 1 мая инфекция выявлена у 13 сотрудников Госпогранслужбы.
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