В Чернигове прогремел взрыв [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, в Чернигове, в трехэтажном неэксплуатируемом здании прогремел взрыв, которому предшествовал пожар.
Инцидент произошел на первом этаже трехэтажного дома ООО "Новофил" по улице Мазепы, 62.
По информации спасателей, огонь добрался к газовому баллону, который в результате взорвался и разрушил межэтажные перекрытия, кровлю и наружную стену здания.
Пожар был ликвидирован на площади 2400 кв.м. К тушению были привлечены 57 спасателей и 12 единиц техники. Пострадавших нет.
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