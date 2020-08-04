Во вторник, 4 августа, в Чернигове, в трехэтажном неэксплуатируемом здании прогремел взрыв, которому предшествовал пожар.

Инцидент произошел на первом этаже трехэтажного дома ООО "Новофил" по улице Мазепы, 62.

По информации спасателей, огонь добрался к газовому баллону, который в результате взорвался и разрушил межэтажные перекрытия, кровлю и наружную стену здания.

Пожар был ликвидирован на площади 2400 кв.м. К тушению были привлечены 57 спасателей и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее на базе отдыха прогремел взрыв.