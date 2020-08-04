Надзвичайно потужні вибухи пролунали у столиці Лівану - Бейруті. Рвонуло біля порту - за повідомленнями місцевих ЗМІ, імовірно у приміщенні складу феєрверків. Але голова з нацбезпеки, спростував версію підриву піротехніки. Каже, це інші вибухові речовини.

Над містом здійнялася хмара диму. Будинки пошкоджені в радіусі десяти кілометрів. За словами свідків, вибух був такої сили, що відчувався як потужний землетрус.

Вже відомо про десятьох загиблих, але влада заявляє - кількість жертв імовірно рахуватимуть сотнями. Багато людей опинився під завалами будівель. На допомогу рятувальникам вже спорядили армію.