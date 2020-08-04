Потужний вибух у Бейруті: в радіусі кількох кілометрів вщент зруйновані будівлі [ Редактировать ]
Надзвичайно потужні вибухи пролунали у столиці Лівану - Бейруті. Рвонуло біля порту - за повідомленнями місцевих ЗМІ, імовірно у приміщенні складу феєрверків. Але голова з нацбезпеки, спростував версію підриву піротехніки. Каже, це інші вибухові речовини.
Над містом здійнялася хмара диму. Будинки пошкоджені в радіусі десяти кілометрів. За словами свідків, вибух був такої сили, що відчувався як потужний землетрус.
Вже відомо про десятьох загиблих, але влада заявляє - кількість жертв імовірно рахуватимуть сотнями. Багато людей опинився під завалами будівель. На допомогу рятувальникам вже спорядили армію.
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