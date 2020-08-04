Нові сутички на найбільшому ринку України. У Харкові підприємців укотре хочуть залишити без робочих місць. Хто і чому?

Важка техніка, кількадесят підприємців та поліцейські. Так сьогодні виглядав торгівельний центр "Барабашово".

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"Барабашово" - це найбільший ринок України. Тут близько вісімнадцяти тисяч торгових місць та складів. Раніше влада Харкова заявила про плани побудувати дорогу, яка пройде через торгівельний центр. Без роботи можуть залишитися тисячі підприємців та їх найманих робітників. Люди проти і не раз виступали з протестом.

Как им пользоваться этим участком? - А как им пользоваться, уже есть решение. И у нас горсовета есть решение, где написано "передати земельну ділянку". - А вы его не видели? Нет, я сейчас его не вижу.

На данном месте должен бить построен большой многофункциональный комплекс. Цель - снабдить город Харьков, а также харковчан многотысячными рабочими местами.

Сьогоднішня акція - не така як завжди. Разом із будівельною технікою до ринку приїхали і поліцейські. У підприємців перевіряють документи, записують їхні дані в особисті блокноти. Для чого - не відповідають.

Ірина Денисова, підприємиця:

Сегодняшнее событие немного отличалось от предыдущих попыток рейдерства. Сегодняшнее событие оно било совместно с полицией Московского района города Харькова. Чем занималась сегодня полиция - полиция стала полностью на сторону городского совета і полиция пыталась продавить предпринимателя, они пытались угрожать, они требовали документы.

Сергій Зайцев, прес секретар торгово центру "Барабашово":

Предприниматели в очередной раз возмутились попыткой коммунальщиков незаконно завезти технику на территорию одних из площадок. Коммунальщики не могут предоставить все необходимые разрешающие документы.

Працівники ринку кажуть: поліцейські забезпечують проїзд техніки до ринку. Ті заперечують - мовляв, прийшли аби не допустити провокацій:

Слідчо-оперативна група не являється органом, який забезпечує те чи інше рішення. Її функціональні обов'язки полягають у виїзді на місце події фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, опитування учасників, при необхідності встановлення особи тих чи інших учасників, які беруть участь у вказаній події.

Такі дії міської влади, а саме, його голови Геннадія Кернеса, підприємці називають спробою рейдерського захоплення торговельного центру та вкотре наголошують - захищатимуть і надалі свої робочі місця.