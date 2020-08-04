Во вторник, 4 августа, в столице Ливана - Бейруте прогремели два мощных взрыва. По предварительной информации, в городском порту сдетонировал склад якобы с пиротехникой.

Многочисленные видео очевидцев демонстрируют разрушительные масштабы трагедии.

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Два взрыва произошло в порту Бейрута в течение 15 минут. Первый, не очень сильный, спровоцировал загорание пиротехники на портовом складе. Через время прогремел второй, поистине масштабный взрыв, волна от которого буквально снесла стоящее рядом многоэтажное здание.

Британское издание Daily Star со ссылкой на своего информатора в ливанской армии сообщает, что взрыв был вызван возгоранием портового склада с нитратами. На него перекинулся огонь с баржи с пиротехникой.

Губернатор города сравнил взрывы в Бейруте с атомным ударом по Хиросиме и Нагасаки. По его словам, пострадала половина города. Взрывная волна от второго взрыва полностью разрушила несколько близлежащих построек, выбила стекла у сотен машин и домов.

Отмечается, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Местные СМИ сообщают о перебоях с интернетом. Более 30 команд Красного Креста и ливанская армия работают на месте трагедии.

На данный момент уже известно о минимум 10 погибших и 500 пострадавших, их количество постоянно растет. У большинства людей - осколочные ранения, вызванные взрывной волной.

Telegram-канал Mash опубликовал видео из больницы Святого Иосифа в Бейруте, куда привозят пострадавших от взрыва. Людей так много, что некоторые из них садятся прямо на полу в коридоре.

5 августа будет день национального траура по жертвам в Бейрутском порту.

Ранее сообщалось, что в Чернигове прогремел взрыв.