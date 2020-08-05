Золото різко виросло у ціні [ Редактировать ]
Рекордний ривок цін на золото. Сьогодні на торгах унцію продавали за понад дві тисячі 37 доларів. Від початку року золото нагнало у ціні більш як 30 відсотків.
За прогнозами аналітиків, метал дорожчатиме й надалі аж до двох тисяч трьохсот доларів за унцію. Золото приваблює інвесторів насамперед через затяжне відновлення світової економіки, яка потерпає від пандемії коронавірусу.
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