Від початку року золото нагнало у ціні більш як 30 відсотків

Рекордний ривок цін на золото. Сьогодні на торгах унцію продавали за понад дві тисячі 37 доларів. Від початку року золото нагнало у ціні більш як 30 відсотків.

За прогнозами аналітиків, метал дорожчатиме й надалі аж до двох тисяч трьохсот доларів за унцію. Золото приваблює інвесторів насамперед через затяжне відновлення світової економіки, яка потерпає від пандемії коронавірусу.