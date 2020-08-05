Більше сотні загиблих, ще стільки ж зникли безвісти, не менше чотирьох тисяч поранених. Бейрут досі не може оговтатися від шоку після страшної катастрофи, що сталася напередодні.

Потужний вибух у порту знищив половину міста. Близько трьохсот тисяч людей в одну мить стали безпритульними. Українське посольство в Лівані повідомило, що наших громадян серед загиблих немає.

Однак кілька людей травмувалися, у декого постраждали квартири та будинки. Крім того, неподалік місця вибуху перебували два українські кораблі з Маріуполя. Їхня доля поки що невідома.

Місто оголосили зоною лиха. Режим надзвичайної ситуації триватиме два наступні тижні. Сьогодні в країні - день жалоби.

Вибух зрівняв із землею більшу частину порту Бейрута - тут був епіцентр вибуху. Вранці і вдень рятувальники продовжували шукати постраждалих та загиблих. Більшість жертв - саме працівники порту, декого ударною хвилею знесло в море. У середмісті багато людей опинилися під завалами. Одного з містян витягли лише сьогодні - під оплески присутніх.

Вибух пролунав четвертого серпня близько сьомої вечора. Свідки кажуть, що той був оглушливий і відчувався наче землетрус. Удар пошкодив усе в радіусі кількох кілометрів.

Елі Закарі, житель Бейрута перший:

Я був біля моря, щось ударило мене так І я втратив свідомість. Коли прокинувся - довкола було пекло. Іскри, люди бігають, кричать. Я побіг до родини, а навколо суцільне побоїще, багато поранених. Це наче цунамі чи Хіросіма.

Елі Ерані, житель Бейрута:

Я їхав по автомагістралі. Вибух відштовхнув мою машину метрів на п'ять, вікна повибивало. Ми думали, це атака, почули звук літаків у небі, уже після того і рвонуло.

У перші години після вибуху шпиталізували кілька сотень людей. Деякі лікарні не справлялися з таким напливом пацієнтів, інші не змогли працювати через руйнування

Джордж Саад, менеджер з питань надзвичайних ситуацій шпиталю Сент-Джордж ІІ:

У нас загинули чотири медсестри, багато хто з пацієнтів травмувався. Будівля сильно пошкоджена, зайти туди - небезпечно. Ми зараз чекаємо подальших розпоряджень від керівництва.

У вищій раді оборони Лівану вважають, що в порту здетонували майже три тисячі тонн аміачної селітри, які конфіскували із судна "Росус". Ним володів російський бізнесмен Ігор Гречушкін. Корабель зупинився у Бейруті на шляху з Батумі через технічні неполадки, після цього власник фактично покинув екіпаж, а вибухонебезпечний вантаж так і залишився на складі. "Ройтерс" із посиланням на джерела пише про халатність як можливу причину катастрофи. Хоча одразу після вибуху в деяких західних ЗМІ з'явилася версія атаки, Таке припустив і президент Сполучених Штатів.

Дональд Трамп, президент США:

Це не був промисловий вибух. Я зустрічався з деякими з наших генералів, вони розуміються на темі, і вони ніби згодні, що це була атака. Певного роду бомба.

Утім джерела Пентагону в коментарі CNN повідомили, що такою інформацією не володіють. Ліванські дипломати відповіли Вашинтону стурбованістю, а президент - обіцянкою розкрити всі факти про небезпечний склад у порту

Мішель Аун, президент Лівану:

Немає слів, щоб описати катастрофу, яка перетворила Бейрут на зону лиха. Ми рішуче налаштовані провести розслідування і якнайшвидше встановити всі обставини, щоб усі винні понесли покарання.

А поки що головна проблема для жителів Бейрута - відбудова житла і відновлення бізнесу. Мер припускає, що на це піде щонайменше рік. Імпорт продовольчих товарів буде мінімальним, поки не працює порт.

Джамаль Ітані, мер Бейрута: