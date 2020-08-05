Трагедія у Лівані: рятувальники продовжують шукати постраждалих та загиблих [ Редактировать ]
Більше сотні загиблих, ще стільки ж зникли безвісти, не менше чотирьох тисяч поранених. Бейрут досі не може оговтатися від шоку після страшної катастрофи, що сталася напередодні.
Потужний вибух у порту знищив половину міста. Близько трьохсот тисяч людей в одну мить стали безпритульними. Українське посольство в Лівані повідомило, що наших громадян серед загиблих немає.
Однак кілька людей травмувалися, у декого постраждали квартири та будинки. Крім того, неподалік місця вибуху перебували два українські кораблі з Маріуполя. Їхня доля поки що невідома.
Місто оголосили зоною лиха. Режим надзвичайної ситуації триватиме два наступні тижні. Сьогодні в країні - день жалоби.
Вибух зрівняв із землею більшу частину порту Бейрута - тут був епіцентр вибуху. Вранці і вдень рятувальники продовжували шукати постраждалих та загиблих. Більшість жертв - саме працівники порту, декого ударною хвилею знесло в море. У середмісті багато людей опинилися під завалами. Одного з містян витягли лише сьогодні - під оплески присутніх.
Вибух пролунав четвертого серпня близько сьомої вечора. Свідки кажуть, що той був оглушливий і відчувався наче землетрус. Удар пошкодив усе в радіусі кількох кілометрів.
Елі Закарі, житель Бейрута перший:
Я був біля моря, щось ударило мене так І я втратив свідомість. Коли прокинувся - довкола було пекло. Іскри, люди бігають, кричать. Я побіг до родини, а навколо суцільне побоїще, багато поранених. Це наче цунамі чи Хіросіма.
Елі Ерані, житель Бейрута:
Я їхав по автомагістралі. Вибух відштовхнув мою машину метрів на п'ять, вікна повибивало. Ми думали, це атака, почули звук літаків у небі, уже після того і рвонуло.
У перші години після вибуху шпиталізували кілька сотень людей. Деякі лікарні не справлялися з таким напливом пацієнтів, інші не змогли працювати через руйнування
Джордж Саад, менеджер з питань надзвичайних ситуацій шпиталю Сент-Джордж ІІ:
У нас загинули чотири медсестри, багато хто з пацієнтів травмувався. Будівля сильно пошкоджена, зайти туди - небезпечно. Ми зараз чекаємо подальших розпоряджень від керівництва.
У вищій раді оборони Лівану вважають, що в порту здетонували майже три тисячі тонн аміачної селітри, які конфіскували із судна "Росус". Ним володів російський бізнесмен Ігор Гречушкін. Корабель зупинився у Бейруті на шляху з Батумі через технічні неполадки, після цього власник фактично покинув екіпаж, а вибухонебезпечний вантаж так і залишився на складі. "Ройтерс" із посиланням на джерела пише про халатність як можливу причину катастрофи. Хоча одразу після вибуху в деяких західних ЗМІ з'явилася версія атаки, Таке припустив і президент Сполучених Штатів.
Дональд Трамп, президент США:
Це не був промисловий вибух. Я зустрічався з деякими з наших генералів, вони розуміються на темі, і вони ніби згодні, що це була атака. Певного роду бомба.
Утім джерела Пентагону в коментарі CNN повідомили, що такою інформацією не володіють. Ліванські дипломати відповіли Вашинтону стурбованістю, а президент - обіцянкою розкрити всі факти про небезпечний склад у порту
Мішель Аун, президент Лівану:
Немає слів, щоб описати катастрофу, яка перетворила Бейрут на зону лиха. Ми рішуче налаштовані провести розслідування і якнайшвидше встановити всі обставини, щоб усі винні понесли покарання.
А поки що головна проблема для жителів Бейрута - відбудова житла і відновлення бізнесу. Мер припускає, що на це піде щонайменше рік. Імпорт продовольчих товарів буде мінімальним, поки не працює порт.
Джамаль Ітані, мер Бейрута:
Це коштуватиме мільярди доларів. Рівень економіки знижуватиметься ще більше, бо деякі компанії втратили абсолютно все. Щоб почати знову, потрібні інвестиції. Але ми не впадатимемо у відчай.
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