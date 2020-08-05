Марихуани на десятки мільйонів. На полі в Миколаївський області ділки виростили коноплі. Рослини з людину зростом, але їх прикривали соняхи, посаджені поруч. Тому з дороги протизаконні посіви побачити було складно.

Правоохоронці вирвали 25 тисяч кущів, висаджених акуратними рядками, і направили їх на експертизу. Приблизна вартість такого врожаю - 30 мільйонів гривень. Власника слідчі розшукують. Але замість грошей, він може отримати 7 років за ґратами.

Олександр Олійник, начальник слідчого відділення Єланецького відділення поліції: