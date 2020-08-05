На Миколаївщині соняхи сховали гігантське поле коноплі [ Редактировать ]
Марихуани на десятки мільйонів. На полі в Миколаївський області ділки виростили коноплі. Рослини з людину зростом, але їх прикривали соняхи, посаджені поруч. Тому з дороги протизаконні посіви побачити було складно.
Правоохоронці вирвали 25 тисяч кущів, висаджених акуратними рядками, і направили їх на експертизу. Приблизна вартість такого врожаю - 30 мільйонів гривень. Власника слідчі розшукують. Але замість грошей, він може отримати 7 років за ґратами.
Олександр Олійник, начальник слідчого відділення Єланецького відділення поліції:
На відстані 70 м від початку поля знаходиться ділянка 22 на 59 м, на якій зростала рослина з характерними ознаками рослини роду коноплі. За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченої частиною 2 ст. 310 ККУ.
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