Вибух у Бейруті: кількість жертв зростає [ Редактировать ]
Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут. Наразі відомо про 137 жертв та 5 тисяч потерпілих. Десятки людей - зникли безвісти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хамад Хасан.
Чиновник не відкидає, що ці цифри збільшуватимуться й надалі. Також внаслідок страшної катастрофи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки. За попередніми підрахунками, вибух завдав збитків на суму до 5 мільярдів доларів.
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У відомстві закликали українців, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію та всіх, хто має будь-яку інформацію про потерпілих земляків, звертатися на цілодобові "гарячі лінії" Посольства у Лівані