Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут. Наразі відомо про 137 жертв та 5 тисяч потерпілих. Десятки людей - зникли безвісти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хамад Хасан.

Чиновник не відкидає, що ці цифри збільшуватимуться й надалі. Також внаслідок страшної катастрофи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки. За попередніми підрахунками, вибух завдав збитків на суму до 5 мільярдів доларів.