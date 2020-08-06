На Луганщині поліцейські запобігли теракту. Під час обходу газогону у Новоайдарському районі виявили предмет, схожий на розтяжку. Газовики оперативно викликали фахівців, і згодом ті знайшли неподалік саморобний вибуховий пристрій. Людей евакуювали, а вибухівку знешкодили.