На Луганщині поліцейські запобігли теракту [ Редактировать ]
На Луганщині поліцейські запобігли теракту. Під час обходу газогону у Новоайдарському районі виявили предмет, схожий на розтяжку. Газовики оперативно викликали фахівців, і згодом ті знайшли неподалік саморобний вибуховий пристрій. Людей евакуювали, а вибухівку знешкодили.
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