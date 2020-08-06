Понад 5 мільйонів хворих. 155 тисяч померлих. Така статистика захворювання на COVID-19 у Сполучених Штатах. Тож тамтешні науковці активно працюють над розробкою вакцини. Усі подробиці розповість Олексій Пшемиський.

Лікарня Демерон у Стоктоні, Каліфорнія. Передовий госпіталь, куди звозять хворих на коронавірус з усього округу. Лікарі працюють тут по кілька змін без відпочинку. Палати вже заповнені, а пацієнти продовжують прибувати. Відсьогодні влада штату направила їм на допомогу військових.

Райан Гасман, заступник керівника коронавірусної лікарні номер №1 у Каліфорнії:

Ми намагаємося дати медикам трохи перепочити, якщо так можна сказати, адже вони працюють без відпочинку вже з березня. Багато хто вже просто вигорів, працюючи украй тяжко/

Тут, у Каліфорнії ситуація більш ніж погана. Після дня пам'яті, коли люди збиралися сім'ями наприкінці травня, у штаті не припиняється сплеск захворюваності. Останніми днями у деяких округах кожен третій ПЛР-тест дає позитивний результат.

Столиця США Вашингтон теж поки не у червоній зоні розповсюдження коронавірусу. Тут, випадків у двадцятеро менше ніж приміром у Нью-Йорку. Утім на вулицях міста незвично мало машин і людей. Ще з весни мільйони американців на карантині і працюють вдома. Тим часом офіційна статистика продовжує рости у геометричній прогресії у країні вже понад п'ять мільйонів хворих на COVID-19.

Заспокоює американців президент Трамп. На брифінгу у Білому домі він вкотре наголосив - лікарі близькі до завершення роботи над вакциною.

Дональд Трамп, президент США:

Ми почали масове виробництво усіх найбільш обнадійливих вакцин. Ми націлені на те, аби отримати вакцину якомога швидше, і дуже скоро ми вже матимемо щось.

Президента США критикують за надмірно м'яку реакцію на епідемію. А саме відмову запровадити жорсткий карантин. Утім, глава Білого дому певен - його наслідки можуть бути ще гіршими за коронавірус.

Дональд Трамп, президент США:

Тотальний локдаун позбавить допомоги найбільш вразливі верстви населення, - при цьому завдаючи сильної шкоди економіці, суспільству та громадському здоров'ю загалом. Тому локдаунів не буде.

Економіка країни вже показала рекордну рецесію більше 30 відсотків. Тим часом деякі лікарі прогнозують, що епідемія коронавірусу може тривати у світі ще 3-4 роки. Адже навіть якщо найближчим часом буде розроблено вакцину, провести імунізацію більшої частини населення землі - питання надзвичайно тривале і дороге/