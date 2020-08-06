Во вторник, 4 августа, в Беларуси начались военные учения, в рамках которых была отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок автомобильной трассы "Минск - Брест". Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Учения продлятся до 7 августа.

В ходе учений самолеты также готовятся к повторному вылету с трассы и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.

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