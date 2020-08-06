Военные самолеты сели на трассу (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, в Беларуси начались военные учения, в рамках которых была отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок автомобильной трассы "Минск - Брест". Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
Учения продлятся до 7 августа.
В ходе учений самолеты также готовятся к повторному вылету с трассы и нанесению авиационного удара по наземным целям на полигоне Ружаны.
Ранее мы писали, что Зеленский хочет легализовать частные армии.
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