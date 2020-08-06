Ломаченко и Лопес подпишут контракт на бой [ Редактировать ]
Контракт на объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василием Ломаченко с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом находится на финальной стадии подписания.
Об этом украинский боксер сообщил в интервью LOMA Official TV.
"Я лично контракта не видел. Насколько я знаю, этот контракт уже есть и вроде как на этой неделе мы должны его подписать. Но устные договоренности все согласованы. Сейчас единственный вопрос состоит в том, это будет обычный поединок на ESPN или это будет платная трансляция", - рассказал Ломаченко.
При этом он отметил, что стороны по желанию могут влиять на условия контракта, даже если они уже обо всем договорились.
"Мы по-сути ждем официального объявления от нашего промоутера и от организаторов этого поединка, и все. Я дал свое согласие, и мне без разницы, как это будет выглядеть, и какой там контракт", - добавил украинский боксер.
Также Ломаченко высказался по поводу отсутствия болельщиков на поединке с Лопесом.
"Для меня не особо важно, будет болельщик или его не будет. Есть ринг, есть оппонент, есть цель... Все окружающие факторы не будут на меня влиять, потому что я знаю, чего я хочу", - сказал Ломаченко.
Ранее сообщалось, что появился новый претендент на бой с Ломаченко.
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