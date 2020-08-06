Компания Google в конце 2021 года планирует выпустить складной телефон Pixel. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на внутренний документ компании.

В переписке упоминаются три устройства в разработке под кодовыми именами "raven" (ворон), "oriole" (иволга) и "passport" (паспорт). Все три устройства должны выйти на рынок в четвертом квартале 2021 года.

Аналитики 9to5Google предполагают, что под "иволгой" и "вороном" речь идет о смартфоне Pixel 6. О "паспорте" говорится именно как о телефоне-раскладушке.

Руководство Google не стало обсуждать с изданием складной телефон, заявив, что не комментирует "слухи и домыслы".

О работе над технологией складных устройств в 2019 году рассказал руководитель проекта Google Pixel Марио Кейроз. Инженеры интернет-гиганта пока что заняты созданием прототипа.

Ранее сообщалось, что в начале августа Google представила смартфон Pixel 4A - бюджетную версию флагманского Pixel 4, вышедшего в 2019 году. Осенью 2020 года в продажу поступит новый флагман Pixel 5, а также Pixel 4A с поддержкой 5G.