Google выпустит телефон-раскладушку [ Редактировать ]
Компания Google в конце 2021 года планирует выпустить складной телефон Pixel. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на внутренний документ компании.
В переписке упоминаются три устройства в разработке под кодовыми именами "raven" (ворон), "oriole" (иволга) и "passport" (паспорт). Все три устройства должны выйти на рынок в четвертом квартале 2021 года.
Аналитики 9to5Google предполагают, что под "иволгой" и "вороном" речь идет о смартфоне Pixel 6. О "паспорте" говорится именно как о телефоне-раскладушке.
Руководство Google не стало обсуждать с изданием складной телефон, заявив, что не комментирует "слухи и домыслы".
О работе над технологией складных устройств в 2019 году рассказал руководитель проекта Google Pixel Марио Кейроз. Инженеры интернет-гиганта пока что заняты созданием прототипа.
Ранее сообщалось, что в начале августа Google представила смартфон Pixel 4A - бюджетную версию флагманского Pixel 4, вышедшего в 2019 году. Осенью 2020 года в продажу поступит новый флагман Pixel 5, а также Pixel 4A с поддержкой 5G.
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