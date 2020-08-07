Дві ворожі провокації зафіксували сьогодні на сході країни. Окупанти вели вогонь поблизу Новолуганського зі стрілецької зброї. А біля Шумів стріляли з гранатометів. Втрат серед військових немає, - повідомили у штабі. І зазначили, що вогню у відповідь армійці не відкривали, дотримують перемир'я.