Вакцина от коронавируса пройдет регистрацию до 12 августа [ Редактировать ]
Вакцина против COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, в ближайшие дни пройдет регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Олег Гринев.
"Она пройдет регистрацию, да. Но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной", - сказал он.
В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.
Ранее мы писали о том, что Украина получит вакцину от коронавируса.
Также сообщалось, что в США заявили о финальной стадии работы над вакциной против COVID-19.
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