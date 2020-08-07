Вакцина против COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, в ближайшие дни пройдет регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Олег Гринев.

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"Она пройдет регистрацию, да. Но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной", - сказал он.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.

Ранее мы писали о том, что Украина получит вакцину от коронавируса.

Также сообщалось, что в США заявили о финальной стадии работы над вакциной против COVID-19.