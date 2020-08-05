Вчасна вакцинація впливає на здоров'я не менше, ніж дотримання карантину та санітарних правил. Але рівень імунізації в Україні значно впав, і це може призвести до нових спалахів хвороб. Яких саме і чи забезпечена держава всіма необхідними вакцинами - з'ясували наші кореспонденти.

Карантин-карантином, а вакцинація за планом, розповідає жителька Ужгорода Марина Король. Жінка мама двох синів до рекомендацій лікарів ставиться відповідально, от і сьогодні привела хлопців на чергове щеплення.

Марина та Андрій Король, жителі Ужгорода:

Ми обізнані ми слідкуємо за ситуацією і в країні і в нашому місті по кількості захворюваних, але розуміємо, що є графік, якого маємо дотримуватися і тому сьогодні прийшли сюди. Я не боюся, бо мені це потрібно, щоб я не захворів.

У зв'язку з пандемією коронавірусу, на Закарпатті значно знизився рівень імунізації населення, розповідають медики. Батьки боялися вакцинувати дітей. А у перший тижні карантину, щеплення рекомендували відкласти і самі медики. Та планову процедуру робити дозволено, навіть потрібно.

Вікторія Шарохіна, лікар-педіатр:

МОЗ українське не відміняв обов'язкових щеплень під час карантину, тому всі обов'язкові щеплення мають бути зроблені. Буде прошарок діток, які не матимуть мінімальних комплексів. Звичайно що ми будемо очікувати спалахи вакцинокеруючих захворювань, спалахи будуть і навантаження на медицину значно збільшиться.

Загалом, на період карантину рівень щеплень серед населення по всій Україні знизився від трьох до тридцяти відсотків в залежності від захворювання. Максимальний відсоток прийшовся на поліомієліт. Втім, в МОЗі запевняють - вакцинами від поліомієліту Україна забезпечена повністю. Як і всіма іншими.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми всіма вакцинами забезпечені, вони всі знаходяться в регіонах, ми не змінювали графік щеплень і дуже важливо його дотримуватись, я розумію, що деякі громадяни в зв'язку з епідемією просто не провели щеплення, тому зараз дуже важливо це провести звертаюсь і до мерів міст, тому що це їх громади, щеплення проводять сімейні лікарі, тому дуже важливо їх наростити, щоб ми не отримали інші проблемні ситуації, бо мова йде про здоров'я

Лікарі наголошують, переривання вакцинації навіть на короткий період, можуть призвести до підвищення ймовірності спалахів керованих інфекцій. Аби убезпечити пацієнтів, у амбулаторіях Ужгорода запровадили спеціальні дні для щеплень.

Тетяна Козак, головна лікарка Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги:

Наказом зробили чисті дні. Кожна амбулаторія вибрала собі два дні в тижні з ранку до обіду і проводить вакцинацію. Ми вибираємо з ранку, тобто ввечері обробили приміщення амбулаторії, з ранку обробили, і лише здорові діти приходять в той період часу. Ми не запускаємо нікого. Мене тішить, що батьки вже тепер абсолютно інакше налаштовані на вакцинацію, тобто вони хочуть вакцинувати своїх дітей.

Основна ж рекомендація перед щепленням: батькам варто простежити, аби дитина була здоровою щонайменше два тижні.