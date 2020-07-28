"Укрзализныця" с 31 июля возобновляет движение 17 региональных поездов, курсирующих из Киева в Фастов, Жмеринку, Конотоп, Ровно, Шостку, Чернигов и другие города.

С 31 июля будут курсировать следующие поезда:

№ 884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский - ежедневно;

№ 888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов - ежедневно;

№ 896/895 Киев-Волынский - Конотоп - ежедневно, кроме пятницы и воскресенья;

№ 896/895 Конотоп - Киев-Волынский - ежедневно, кроме понедельника и субботы;

№ 896/895 Киев-Волынский - Шостка - по пятницам и воскресеньям;

№ 896/895 Шостка - Киев-Волынский - по понедельникам и субботам;

№ 864/863 - 866/865 Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 867 Киев - Жмеринка - по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 868 Жмеринка - Киев - по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 880/879 - 882/881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов - по воскресеньям;

№ 885 Киев - Ровно - по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 886 Ровно - Шепетовка - по пятницах, субботам и воскресеньям;

№ 870 Шепетовка - Киев - по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 887/888 Коростень - Винница - ежедневно, кроме понедельника;

№ 889/890 Винница - Коростень - ежедневно, кроме понедельника;

№ 877 Коростень — Житомир - по понедельникам;

№ 878 Житомир - Коростень - по понедельникам.

В "Укрзализныце" напоминают, что поезда назначаются по решению региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности по каждой области отдельно.

Для пассажиров обязательным условием остается использование средств индивидуальной защиты. В случае неподчинения требованиям железнодорожники вынуждены прибегнуть к помощи правоохранителей.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 поездов к курортным городам Украины.