Жесткого карантина не будет: Луцк отказался вводить изменения [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июля, на внеочередном заседании Луцкого городского совета рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению города к "красной зоне" карантина. В Луцке не будут вводить жесткий карантин. Об этом сообщает издание "Волынские новости".
Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вносить дополнительные меры нет.
Было предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт.
Также этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.
Ранее мы писали, что с 1 августа карантин в Украине заработал по-новому. В стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.
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