Коронавірус у світі: Індія лідирує за темпами поширення пандемії [ Редактировать ]
За минулу добу у світі на коронавірус захворіли ще 272 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих - більше 19 мільйонів.
З них майже третина змогли побороти недугу, 716 тисяч - померли. Лідер за темпами поширення СOVIDу - Індія, там більше 60 тисяч нових пацієнтів. На другому місці - США з п'ятдесятьма вісьмома тисячами. Трійку закриває Бразилія, там напередодні СOVID-19 діагностували у майже 55 тисяч людей. Також складна епідемситуація у Колумбії, Росії та Південній Африці.
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