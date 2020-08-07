У США планують наповнити бюджет за рахунок мільярдерів [ Редактировать ]
А поки вакцини немає, на порозі - друга хвиля пандемії, а з нею друга хвиля кризи, в США шукають способи наповнити бюджет. І пропонують зробити це за рахунок мільярдерів. Обкласти податком статки, які ті наростили за час пандемії.
Із таким законопроєктом виступили сенатори-демократи. Пропонують забрати у найзаможніших американців 60 відсотків доходу, отриманого з березня до кінця цього року. Стягнення - разове. Кошти хочуть спрямувати на підтримку системи охорони здоров'я. Податок може зачепити півсотні людей. Найбільше довелося б заплатити найбагатшій людині планети - власнику "Амазон" Джеффу Безосу, а також засновнику "Тесли" і "Спейс Ікс" Ілону Маску. Втім, є сумніви, що такий законопроєкт затвердять. Сенат контролюють республіканці. А вони підвищення податків не підтримують.
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