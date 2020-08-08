Заявление "Оппозиционной Платформы - За Жизнь"

Обанкротившаяся Зе-команда встала на путь узурпации власти в Украине. С подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей сегодня готовится принятие решения об отмене местных выборов в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области. Зе-власть настолько боится собственного народа, что, наплевав на Конституцию Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан.

Руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в адрес Центральной избирательной комиссии перечень ОТГ, в которых якобы "невозможно" обеспечить избирательный процесс. Жертвами произвола в Донецкой области должны стать жители Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

В 2019 году на этих территориях состоялись президентские и парламентские выборы. Многие избиратели отдали свои голоса за Владимира Зеленского и его партию. Они надеялись, что "новая власть" вернет мир, улучшит качество жизни и защитит их конституционные права. Но "слуги народа" предали надежды этих людей. Зеленский и его партия не выполнили ничего из обещанного и теперь готовы на любые нарушения, чтобы уйти от ответственности.

"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" заявляет о недопустимости и неконституционности отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях!

Мы требует от власти отказаться от сценария срыва выборов и узурпации полномочий. Считаем, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований для отмены выборов. Избрание органов местного самоуправления в городах и селах Донецкой и Луганской областей должно пройти в определенный законом срок. Любые другие решения ЦИК станут свидетельством политической заангажированности комиссии, ее зависимости от кураторов с Банковой и будут оспорены нашей партией в судах.

Требуем от Президента Украины Владимира Зеленского немедленно уволить с занимаемых должностей глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей. Чиновники, которые не в состоянии обеспечить проведение выборов и посягают на конституционные права граждан должны быть отправлены в отставку.

Сегодня власть отменяет выборы в Донецкой и Луганской областях – завтра отменит по всей стране! Призываем всех граждан Украины и демократические политические силы объединиться, чтобы этого не допустить!