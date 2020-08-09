В воскресенье, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником строителей. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Facebook.

"Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл - в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в этом году запущена масштабная Национальная программа "Большая стройка".

"Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы. Проект продлится и в последующие годы, мы начнем реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжим строить дороги и другие инфраструктурные объекты", - заявил президент.

"Мы строим Украину вместе - это не только амбиция или мечта, это - план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины!

Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал назначение Татарова.