"Мы строим Украину вместе": Зеленский обратился к строителям [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником строителей. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Facebook.
"Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл - в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что в этом году запущена масштабная Национальная программа "Большая стройка".
"Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы. Проект продлится и в последующие годы, мы начнем реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжим строить дороги и другие инфраструктурные объекты", - заявил президент.
"Мы строим Украину вместе - это не только амбиция или мечта, это - план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины!
Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал назначение Татарова.
по теме
У Зеленского анонсировали масштабный обмен пленными
В рамках следующего обмена пленными планируют освободить около 100 человек с каждой стороны
День Бориса и Глеба: что категорически нельзя делать 6 августа
6 августа православные отмечают день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
Взрывы в Бейруте: Зеленский обратился к пострадавшим
Владимир Зеленский отреагировал на взрывы в столице Ливана
Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех мусульман Украины