Зеленский прокомментировал назначение Татарова [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который был чиновником во времена президентства Виктора Януковича. Об этом он рассказал на брифинге.
Так, глава государства отметил, что важно, чтобы человек был честным.
Это не справедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти при Януковиче считать старой властью. Для меня все, кто был у власти при Порошенко - тоже старая власть.
Ранее Зеленский назначил Татарова замглавы Офиса президента.
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