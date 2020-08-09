ЦИК утвердила календарный план местных выборов в Украине [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия во время заседания 8 августа утвердила календарный план местных выборов в Украине, которые состоятся 25 октября 2020 года.
Об этом сообщает "Голос Украины".
"С целью обеспечения одинакового применения на всей территории Украины законодательства о местных выборах при организации подготовки и проведения местных выборов Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении ЦИК.
Основные мероприятия по подготовке и проведению местных выборов в Украине осенью 2020:
5 сентября - начале избирательного процесса очередных и первых местных выборов.
До 6 сентября - представление в ЦИК копии решения высшего руководящего органа политической партии об участии ее местных организаций в местных выборах.
До 10 сентября - определение на основании сведений Государственного реестра избирателей по состоянию на день начала избирательного процесса размера денежного залога для каждого единого сельского, поселкового, районного в городе, городского, районного, областного избирательного округа.
От 15 до 24 сентября - выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.
До 2 октября - обнародование сведений о регистрации кандидатов в депутаты в многомандатных избирательных округах по выборам депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10 тыс.), кандидатов на должность сельских, поселковых, городских голов в определенный соответствующей комиссией способом.
Начало предвыборной агитации - на следующий день после дня принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата (кандидатов).
К 5 октября - обращение об отказе от баллотирования кандидатов и партий.
До 7 октября - утверждение текста избирательного бюллетеня.
До 9 октября - образование участковых избирательных комиссий.
До 13 октября - передача участковой избирательной комиссии обычного избирательного участка предварительный список избирателей на бумажном носителе и изготовленных именных приглашений.
До 15 октября - отправка или доставка другим способом каждому избирателю именного приглашения.
До 19 октября - представление в участковой избирательной комиссии обычного избирательного участка или непосредственно в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об уточнении предварительного списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка себя лично или других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно.
До 19 октября - представление решения суда о внесении изменений в список избирателей в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей или в соответствующую участковую избирательную комиссию для немедленного направления в такой орган.
До 22 октября - передача уточненный список избирателей на бумажном носителе участковой избирательной комиссии обычного избирательного участка.
От 23 октября до 20:00 25 октября - запрет обнародования или распространения иным способом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами в том числе по кандидатам, организаций партий - субъектов избирательного процесса, а в день голосования - обнародование результатов опроса избирателей по их волеизъявления во время голосования.
В 24:00 23 октября - завершение предвыборной агитации.
24 октября - "день тишины".
До 20:00 23 октября - представление в участковой избирательной комиссии почте или через других лиц собственноручно написанного заявления избирателя с просьбой обеспечить ему голосование по месту пребывания.
От 08:00 до 20:00 25 октября 2020 года - проведение голосования.
До 3 и 6 ноября включительно - установление итогов голосования.
Ранее сообщалось, что Разумков расказал, будут ли проводить местные выборы в зоне ООС.
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