Разумков расказал, будут ли проводить местные выборы в зоне ООС [ Редактировать ]
Местные выборы в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения будут проведены при условии обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время посещения КПВВ "Майорск" в Донецкой области, передает пресс-служба парламента.
Разумков отметил, что выборы на временно оккупированном Донбассе могут быть проведены только при соблюдении трех условий - это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.
Это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов. Считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов - их надо проводить, однако это нельзя делать для политического пиара. Если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности - выборы того не стоят.
Вместе с тем председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.
Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА. - ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будут проходить выборы, будут принимать уже депутаты.
Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".
Ранее сообщалось, что о кандидатах в мэры крупных городов, которых выдвинет пропрезидентская партия "Слуга народа" и будет поддерживать Владимир Зеленский.
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