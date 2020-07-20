Местные выборы: у Зеленского рассказали о кандидатах в мэры [ Редактировать ]
У президента Украины Владимира Зеленского рассказали о кандидатах в мэры Харькова, Одессы и Днепра. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Офисе президента.
Отмечается, что в команде президента хотят выдвинуть против мэра Одессы Геннадия Труханова одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Якобы, его кандидатуру одобрил сам президент Владимир Зеленский.
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил о планах избраться мэром в третий раз и повести на выборы свою собственную партию "Блок Кернеса - успешный Харьков".
Против него "Слуга народа" собирается выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик замыкал первую десятку списка партии Шария.
Негласно в "Слуге народа" признают: особых надежд на победу Катеринчика не возлагают, за считанные месяцы найти реальную альтернативу Кернесу в городе им не удастся.
По данным "Рейтинга", действующий мэр Днепра Борис Филатов мог бы набрать почти 43% голосов, с огромным разрывом опережая своего ближайшего конкурента Александра Вилкула.
Почти наравне с ним в опросе идет народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сам он не скрывает своих амбиций на должность городского головы Днепра и заявил, что будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.
По словам источников в команде Зеленского, по Днепру они хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.
Кроме того, по информации "РБК-Украина", за пост городского головы Черкасс может побороться Александр Скичко. Еще одного мажоритарщика - Татьяну Рябуху - "Слуга народа" планирует выдвинуть в Сумах.
Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что Кличко определился с партией, которую поведет на местные выборы. Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о своем участии в выборах.
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