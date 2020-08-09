В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в г. Киев. Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром.

Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили дистанционно управляемое взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам. Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку, неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии.

Нападения на офисы "Оппозиционной платформы – За жизнь" носят системный характер: 3 июля 2020 года в Полтаве неизвестный в балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии. В результате взрыва пострадала секретарь общественной приемной, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и ранения осколками стекла. По факту совершенного преступления полиция г. Полтавы открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Подвергаются систематическим нападениям и офисы по всей Украине. Более того, национал-радикалы открыто и безнаказанно нападают на активистов партии и народных депутатов, в том числе и перед зданием Верховной Рады, при попустительстве правоохранительных органов срывают и блокируют мероприятия с участием наших представителей.

Сегодняшнее минирование офиса партии, который неоднократно подвергался незаконным обыскам СБУ, нападениям национал-радикалов с использованием взрывпакетов и файеров, захватам с использованием автоматического оружия, ограблениям и попыткам поджога (ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто), стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует проведения объективного расследования подготовки этого террористического акта, являющегося эпизодом глобальной системы политического преследования, давления и террора, направленного против оппозиционной партии. Власть идет на все, чтобы помешать законной деятельности нашей партии и свободному волеизъявлению граждан: например, отменяет местные выборы в 18 объединённых территориальных громадах Донецкой и Луганской областей, где она эти выборы гарантированно проиграет.

Подготовка террористического акта в густонаселенном районе, вероятно осуществленная национал-радикалами, поддерживающими тесные отношения с украинскими спецслужбами, является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение, должны немедленно уйти в отставку.