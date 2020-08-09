За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось практически на 6 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети.

Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных

Как отметил премьер, по правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн.

Это и помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты

Шмыгаль также завил, что через Государственную службу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19.

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