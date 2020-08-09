В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 9:00 9 августа, медики зафиксировали 1 199 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине составляет 80 949.

Умерли от коронавирусной инфекции 1 897 человек (+18). Выздоровели уже 43 972 украинцев(+317).

Ранее сообщалось, что в Украине проходят массовые испытания лекарств от коронавируса. Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали о получении вакцины от коронавируса.