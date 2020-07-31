К концу года работы лишится каждый десятый украинец - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ухудшил прогноз относительно безработицы в стране. В 2020 году уровень безработицы будет 10%, а не 9,5%, как прогнозировалось ранее. Об этом сказано в инфляционном отчете НБУ за июль.
Основным фактором уменьшения спроса на рабочую силу были карантинные запрета на деятельность отдельных секторов, и соответственно спад экономики. В то же время на фоне объявления плана смягчения карантинных мероприятий в середине мая спрос на рабочую силу начал постепенно восстанавливаться, о чем свидетельствовала еженедельная динамика вакансий. Однако из-за сохранения ряда карантинных ограничений и слабую экономическую активность спрос на рабочую силу оставался ниже докарантинного, в частности в сферах продаж, транспорта, обслуживания.
На 2021 год НБУ прогнозирует безработицу на уровне 9%, на 2022 - 8,8%. По данным Министерства экономики, безработными в 2021 году будут 9,2% трудоспособного населения, а в 2022-м - 8,5%.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине вырос размер максимальной помощи по безработице.
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