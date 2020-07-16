Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19 [ Редактировать ]
Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - сказал он.
По его словам, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.
При этом он сообщил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.
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