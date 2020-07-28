"Коронавірусний фонд" - майже цілий та фінансово неушкоджений. Станом на сьогодні з нього витратили лише шість із половиною мільярдів гривень із шістдесяти п'яти. Тобто 10 відсотків від загальної суми.

Про це сьогодні заявив прем'єр Денис Шмигаль. Але при цьому зазначив: кошти у Фонді боротьби з COVID - уже всі розписані. І за даними Мінфіну, більше ніж половина з них мають піти не на медицину чи подолання економічних наслідків коронавірусу, а на... будівництво й ремонт доріг.