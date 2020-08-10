Грецький острів потерпає від масштабних повеней [ Редактировать ]
Масштабні повені на грецькому острові Евбея. П'ятеро людей загинули, зокрема й восьмимісячне немовля. Двох жителів вважають зниклими безвісти. Під водою опинилися цілі села. Кілька річок вийшли з берегів, потоки розмили дороги. Тому надзвичайникам складно дістатися до затоплених районів. Щоб евакуювати звідти місцевих жителів, залучили гелікоптери та сотню рятувальників.
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