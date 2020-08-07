Взрыв в Бейруте: число взятых под стражу возросло [ Редактировать ]
Число задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута увеличилось до 19. Об этом сообщил телеканал LBCI.
Еще правоохранители начали расследования в отношении бывшего генерального директора таможни Шафика Мерхи.
Глава Министерства информации Ливана Маналь Абдель Самад подтвердила данные о задержании.
По словам министра, в числе задержанных бывшие и нынешние чиновники администрации столичного порта.
Если наше расследование не принесет результатов, мы поставим вопрос об инициировании в Совете министров международного расследования.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.
Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой
Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.
Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту
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