Среди жертв взрыва в столице Ливана - Бейруте есть гражданин Украины. Погибшим оказался 32-летний экономист Уильям Азар.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.

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По его словам, недавно мужчина голосовал в посольстве.

"Молодой, перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар", - написал дипломат.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже в Ливане озвучили версии трагедии.