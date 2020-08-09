В результате взрыва в Бейруте погиб украинец (фото) [ Редактировать ]
Среди жертв взрыва в столице Ливана - Бейруте есть гражданин Украины. Погибшим оказался 32-летний экономист Уильям Азар.
Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook.
По его словам, недавно мужчина голосовал в посольстве.
"Молодой, перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар", - написал дипломат.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.
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